Lavoro, Lollobrigida: choc fiscale, riforma welfare ed equo compenso per aiutare autonomi

“Nelle Marche, grazie a una mozione consiliare, sarà istituito un tavolo permanente delle professioni per salvaguardare tutte quelle categorie che sono un traino fondamentale per l’economia italiana”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo questo pomeriggio ad Ancona al tavolo ‘Professioni Marche’. “In una Nazione dove la tassazione è altissima, è necessario uno choc fiscale per incentivare la produttività e creare lavoro. Serve una riforma del welfare che assicuri anche agli autonomi l’80% del fatturato medio come forma di ammortizzatore sociale, proprio come avviene per i cassintegrati. C’è bisogno, inoltre, di un equo compenso che garantisca retribuzioni dignitose. In questa direzione va la proposta di FDI, a prima firma del presidente Meloni, che sarà discussa il 28 giugno in Parlamento”, ha aggiunto Lollobrigida. “Ascoltare pezzi di società e fare sintesi è il compito che spetta alla politica. Ringrazio Marta Schifone, responsabile Nazionale Dipartimento Professioni di Fratelli di Italia, per aver organizzato questo ed altri momenti di dibattito per rispondere alle istanze di una parte della Nazione”, ha concluso.

