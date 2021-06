Covid, Rampelli: video pipistrelli vivi nel laboratorio Wuhan lascia sospetto che Cina abbia tentato di insabbiare notizia

“Lontani da ogni teoria complottista, preoccupa la notizia di un video – di Sky News Australia – secondo cui l’Istituto di virologia di Wuhan aveva pipistrelli vivi in gabbia e dove uno scienziato viene filmato mentre nutre un pipistrello con un verme. Il virus quindi potrebbe essere sfuggito al laboratorio, e la notizia tiene vivo il sospetto sulla Cina che nelle fasi iniziali della pandemia ha tentato di insabbiare il tutto, informando il mondo dell’emergenza con un ritardo dalle conseguenze devastanti. Il Paese di Mezzo, l’origine geografica, scientifica ed epidemiologica della pandemia. Quando cacceremo la Cina dall’Organizzazione Mondiale del Commercio sarà sempre troppo tardi, perché non riteniamo ci si possa stare contravvenendo tutte le regole del ‘mondo libero’. Ovviamente chiedere al ministro Speranza di attivare le indagini necessarie sia come responsabile del dicastero della salute in Italia sia come rappresentante nelle sedi europee della Nazione maggiormente colpita dal coronovirus cinese, è chiedere troppo, così come chiedere a Fico di calendarizzare la mozione depositata 10 mesi fa per chiedere alla Cina di risarcire gli ingenti danni morali e materiali che ha cagionato all’umanità”.

È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fdi