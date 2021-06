Fisco, Ricchiuti: da Fdi lotta contro redditometro, ennesima beffa ad autonomi

“In meno di un decennio la sinistra è stata capace di decimare con le sue politiche fiscali vessatorie il lavoro autonomo. Le ultime rivelazioni dell’ISTAT parlano chiaro: per la prima volta il numero delle Partite Iva è sceso sotto i 5 milioni. Il dato più basso dall’inizio delle rilevazioni, non succedeva dall’inizio delle serie storiche dello stesso Istituto di statistica. Negli ultimi anni quasi 2 milioni di lavoratori autonomi hanno chiuso la partita iva e di conseguenza la propria attività, aperta a costo di enormi sacrifici. Un esercito di fantasmi ancora senza lavoro o con esigue buste paghe, la maggior parte dei quali rincorsi dall’Agenzia di Riscossione. Ci si deve occupare di questi italiani e liberarli dalle catene di questi debiti impagabili e contemporaneamente rilanciare il lavoro autonomo con una minore pressione fiscale e contributiva. Ma soprattutto eliminando imposte fisse che non tengono conto del reddito reale come i contributi minimali INPS. E la sinistra invece cosa propone? Il redditometro. Il chiodo fisso è sempre lo stesso. Partite Iva uguale evasori, fino a prova contraria. Fratelli d’Italia lotterà in ogni modo per evitare questa ennesima beffa e per ridare dignità ai lavoratori autonomi. La sinistra continua ad essere una vera e propria sciagura per questo Paese”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti – Vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia