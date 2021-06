Immigrati, Varchi: blocco navale per fermare sbarchi e tratta esseri umani

“Mentre la Spagna respinge 150 immigrati, il governo Draghi continua inesorabilmente nel solco del governo Conte con centinaia di sbarchi quotidiani sulle nostre coste. Lampedusa è al collasso, una situazione drammatica e fuori controllo. Numeri che preoccupano e che non rallenteranno se si proseguirà con queste fallimentari politiche migratorie che poggiano unicamente su vacui propositi dell’Unione Europea e sulle promesse non mantenute da parte dei governi nazionali. Il blocco navale resta l’unica risposta concreta alla tratta di esseri umani, alle morti in mare e all’emergenza anche sanitaria, nel nostro territorio che non può diventare il campo profughi d’Europa. Ci auguriamo che il presidente Draghi adoperi la propria autorevolezza in Europa per efficientare gli strumenti di redistribuzione degli immigrati nei vari paesi e rendere efficaci le misure di rimpatrio”.



Così il deputato siciliano di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, responsabile del dipartimento delle politiche per il Mezzogiorno di FdI.