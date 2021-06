Pensioni, Rizzetto: anche non salvaguardia insufficiente. Non raggiungerà tutti gli esodati

“Dati dell’Inps ci riferiscono di 1264 domande non accolte, che al momento superano quelle accettate. Vogliamo vederci chiaro in tutte queste istanze respinte”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro che ha presentato un’interrogazione al Ministro Andrea Orlando.

“È certo – prosegue – che questa ennesima salvaguardia non risolverà il problema degli esodati per i criteri troppo restrittivi. Si dimostra come fosse giusta la mia insistenza finalizzata ad ottenere un provvedimento definitivo e di tutela per tutti gli aventi diritto che sono rimasti. Ma le indecisioni e gli ostacoli posti dall’allora governo Conte hanno portato all’approvazione di un’altra salvaguardia insufficiente. Basta con provvedimenti monchi. Ora il governo Draghi ponga fine a questa situazione che vede da anni delle persone rimaste senza lavoro e senza pensione a causa della sopraggiunta Riforma delle pensioni Fornero. Le risorse ci sono e avanzeranno anche da questa nona salvaguardia – conclude il deputato di FdI”.