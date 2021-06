Sostegni Bis, Trancassini: 3mila emendamenti? Governo e maggioranza danno ragione a Fdi

“Il decreto Sostegni bis era stato salutato come un provvedimento che andava al cuore dei problemi, come un deciso cambio di marcia rispetto ai decreti del precedente governo ma presentando oltre 3mila emendamenti la maggioranza dà ragione a Fratelli d’Italia che chiedeva misure più concrete per far ripartire la Nazione. Serviva un decreto efficace, tempestivo, che fosse anche di prospettiva e che andasse incontro alle esigenze di tutte le filiere. Tremila emendamenti certificano il fallimento di governo e maggioranza”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Bilancio.