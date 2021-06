Abruzzo, incendio riserva Dannunziana, Testa: pronta convocazione e tavolo istituzionale

“Spaventosi danni ambientali. I cittadini collaborino sempre per individuare eventuali responsabili affinché non restino impuniti”

“Chiedo prontamente la convocazione del Tavolo istituzionale per programmare un approccio il più adeguato possibile a perseguire la conservazione del patrimonio naturale regionale. Non è la prima volta che la Riserva Pineta Dannunziana, a Pescara – così come altre aree della città e della regione – viene avvolta dalle fiamme. Incendio doloso, errore umano o evento naturale che sia, i danni causati all’ambiente sono sempre spaventosi e qualora si tratti di opere di mani criminali, deve essere obiettivo comune quello di cooperare affinché chi alimenti o favorisca incendi non resti senza punizione. E’ dovere di tutti, a partire dalle Istituzioni, quello di proteggere il nostro prezioso patrimonio ed invito i cittadini a continuare a contribuire alla sua salvaguardia, collaborando sempre con le forze dell’Ordine per individuare gli sciacalli che non debbono farla franca. Ricordo come questo governo regionale abbia, non a caso, puntato sulla prevenzione finanziando cospicuamente opere di difesa dagli incendi boschivi. Ma sul fenomeno, che produce effetti devastanti all’ambiente con gravose conseguenze economiche a carico della collettività, i provvedimenti e l’attenzione per cautelarsi dal pericolo non sono, evidentemente, mai abbastanza. Sarà mia premura, oggi stesso, affrettare la riunione del Tavolo di lavoro. Ringrazio gli uomini dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine che anche ieri, si sono attivati con prontezza ed efficienza per evitare danni ancor peggiori”.

Così, il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa.