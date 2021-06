Agroalimentare, Ciaburro: voto favorevole, ma opposizione a assalto delle burocrazie europee

“Questo provvedimento è una preziosa opportunità per fornire nuovi fonti di entrata reddituale per operatori agricoli, ma anche per stimolare a recuperare le piccole produzioni agroalimentari locali abbandonate dallo Stato. Fratelli d’Italia esprime il suo voto favorevole a questo testo, ma anche la nostra incrollabile opposizione a qualunque assalto delle burocrazie europee nei confronti del nostro cibo, della nostra tradizione, della nostra cultura e identità. Noi siamo la nostra terra e ciò che la nostra terra produce non è altro che la nostra identità”.



Così in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, in merito al pdl sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.