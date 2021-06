Caso Regeni, Donzelli: appello a maggioranza, no raccolta di voti su queste vicende

“Normalmente le mozioni che non servono a risolvere i problemi, ma a rimarcare una posizione politica anche mettendo in difficoltà il Governo le presenta l’opposizione. Oggi ci ritroviamo nella condizione in cui l’opposizione si batte istituzionalmente con responsabilità e offrendo collaborazione al Governo per liberare Zaky e chiedere verità sulla morte di Giulio Regeni. Forze politiche di maggioranza che dovrebbero impegnarsi per prime, invece intervengono per chiedere mozioni”. Così in Aula alla Camera Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, che chiede: ‘l’Italia sta facendo abbastanza?’.

“Se la maggioranza ritiene che il Governo non stia facendo abbastanza faccia di più, se invece state facendo abbastanza non servono mozioni – ha aggiunto Donzelli – in ogni caso noi come opposizione siamo pronti a discutere di tutto, anche delle mozioni, ma il mio appello è quello di essere responsabili e non provare a raccogliere voti su queste vicende”, ha concluso.