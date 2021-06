Lombardia, Mazzali: bene delibera regionale per interventi di inclusione sociale disabili

“Regione Lombardia è ancora una volta al fianco dei più deboli grazie alla delibera approvata ieri per le misure di implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili. Il testo dice che Regione Lombardia “definisce il criterio relativo al reddito ISEE per l’accesso ai percorsi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane fragili e all’inclusione sociale delle persone disabili”.

Proseguiamo sul percorso che avevamo aperto in Consiglio con la risoluzione sul lavoro dei disabili che conteneva anche cinque mie integrazioni. Anche dal lavoro infatti passa l’inclusione sociale. Per me questo è un tema fondamentale, su cui lavoro dall’inizio della legislatura, perché oltre agli aiuti necessari alle persone con disabilità, è fondamentale anche creare una rete sociale che permetta a loro e alle loro famiglie di vivere una vita integrata e piena. Mi congratulo quindi con l’assessore Locatelli per la delibera varata, tanto più che adesso, dopo un anno di Covid, è stringente la necessità di riprendere le fila dei progetti dedicati ai fragili che hanno avuto una battuta di arresto.”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.