Migranti, interrogazione di Cirielli a Draghi: grave rischio sanitario con variante delta

“Presenterò un’interrogazione urgente al premier Mario Draghi sull’invasione incontrollata di immigrati clandestini in Sicilia, ed in altre regioni del Sud Italia, che rischia di mettere in pericolo anche la salute degli italiani”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e membro della commissione Affari Esteri della Camera Edmondo Cirielli: “Come riporta il Giornale di Sicilia, infatti, dieci migranti arrivati a Lampedusa, provenienti dal Bangladesh, sono ora in isolamento in una nave-quarantena perché risultati positivi alla contagiosissima variante Delta del Covid. Cosa aspetta il Governo a bloccare i confini e a chiudere i porti come fanno altri Paesi dell’Unione Europea? Se dovessero scoppiare focolai nei centri di accoglienza chi se ne assumerà la responsabilità? Ciò che sta accadendo – sottolinea Cirielli – è davvero sconcertante. Stiamo assistendo ad un vero e proprio assalto da parte di scafisti e Ong favorito, di fatto, dall’immobilismo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che evidentemente non è in grado di gestire l’emergenza sbarchi. L’unica soluzione è il blocco navale proposto ripetutamente da Fratelli d’Italia. Della questione se ne occupi direttamente il presidente del consiglio, perché adesso non vi è solo un problema di sicurezza ma un rischio sanitario gravissimo” conclude Cirielli.

