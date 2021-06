Toscana, Torselli e Cellai: in Italia sparisce il coprifuoco, ma a Firenze ritorna ogni fine settimana d’estate

“Così si uccide il commercio del centro storico. Subito una campagna pubblicitaria per la lista bianca nei parcheggi privati”

“Dal 21 giugno sarà abolito il coprifuoco in tutta Italia ma a Firenze tornerà ogni fine settimana d’estate. Sapete perché? La giunta Nardella ha fatto l’ennesima scelta sciagurata tornando a blindare il centro con la Ztl notturna dal giovedì al sabato. Per i non residenti il centro sarà off-limits e, guarda caso, gli unici parcheggi utilizzabili saranno solo quelli gestiti dalla partecipata del Comune. Come se la pandemia non avesse già provocato ingenti danni ai commercianti fiorentini, adesso ci si mette pure Nardella ad allontanare le persone dal centro storico! La decisione va tutta a vantaggio dei Comuni limitrofi e di Firenze Parcheggi. Chiediamo alla giunta di rivedere il provvedimento” lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Jacopo Cellai, consigliere comunale FdI a Palazzo Vecchio. “La decisione, oltre ad essere iniqua, crea anche dei problemi per la sicurezza visto che la Ztl sarà attiva dalle 23 alle 3 di notte. Se una giovane donna non residente volesse trascorrere la serata nel centro di Firenze, sarebbe costretta a parcheggiare l’auto o a Santa Maria Novella o al Mercato centrale: luoghi che di notte, grazie alle politiche immigrazioniste del Pd, sono frequentati da personaggi poco raccomandabili. I parcheggi promessi da Nardella in prossimità del centro storico – spiegano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni – sono rimasti sulla carta. Per un turista o un non residente che volesse accedere alla Ztl con la propria auto c’è un’unica opzione: la lista bianca dei parcheggi privati, al costo di 1 euro. Peccato che in pochi sappiano che esiste. Per questo chiediamo che il Comune si attivi immediatamente per una massiccia campagna informativa, per eliminare ‘l’obolo’ di 1 euro per accedere alla lista e di anticipare alle 19 il termine dell’orario della Ztl diurna” concludono Torselli e Cellai.