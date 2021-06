 Domani venerdì 18 e sabato 19 giugno Assemblea nazionale sul Turismo a Napoli. Apre video messaggio di Giorgia Meloni (Programma delle due giornate)

“Turismo 4.0. Una nuova prospettiva” è il titolo dell’Assemblea nazionale sul Turismo che Fratelli d’Italia organizza domani venerdì 18 e sabato 19 giugno a Napoli, presso il Circolo Rari Nantes (via Scogliera Santa Lucia), in concomitanza con la XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. Durante le due giornate si confronteranno Parlamentari, Coordinatori Regionali, Assessori e addetti ai lavori sul futuro di un settore strategico per la nostra economia che è stato duramente colpito dalla pandemia Covid e che FdI ha seguito sia sui territori sia nelle aule Parlamentari. Aprirà i lavori un video messaggio del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Saranno presenti per Fratelli d’Italia, tra gli altri, i capigruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, al Senato Luca Ciriani, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il capodelegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, il deputato e componente della commissione Turismo alla Camera Riccardo Zucconi, il coordinatore del Dipartimento Turismo Gianluca Caramanna e la responsabile dipartimento Professioni Marta Schifone. Porteranno la loro testimonianza gli Assessori regionali al Turismo di FdI della Lombardia Lara Magoni, della Sicilia Manlio Messina, della Liguria Gianni Berrino, della Calabria Fausto Orsomarso e l’assessore al Lavoro regione Veneto Elena Donazzan. Interverranno i consiglieri FdI in Regione Campania: Michele Schiano di Visconti, Nunzio Carpentieri, Alfonso Piscitelli e Marco Nonno. Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti del comparto Turismo. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube di Fratelli d’Italia.

