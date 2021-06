Toscana, Fantozzi: Basta promesse, Media Valle e Versilia hanno bisogno di opere facilmente realizzabili

“Prima di buttare fumo negli occhi dei garfagnini, promettendo fori e trafori, sarebbe meglio concentrarsi su infrastrutture facilmente realizzabili e cantierabili. Come, ad esempio, realizzando in tempi brevi uno sbocco rapido all’autostrada di Aulla, visto che oggi come oggi abbiamo una strada regionale, che non permette il il passaggio nemmeno dei bus turistici o altri mezzi ingombranti, dove spesso si rischiano incidenti. Renderla idonea non sarebbe complicato consentendo così accessi sicuri all’Alta Garfagnana, che da troppo tempo sta pagando dazio, sotto il profilo turistico ed economico, per la propria disastrata viabilità. Si dovrebbe poi ammodernare la Fondovalle, e pensare ad un collegamento verso il modenese che non avrebbe un grosso impatto ambientale. Basta fare promesse elettorali, la Valle del Serchio merita di più” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e gli esponenti di FdI Garfagnana e Mediavalle.

“Non siamo pregiudizialmente contrari al tunnel ma intanto servono infrastrutture condivise e poi vorremmo ricordare che il progetto di viabilità mare-monti ben 8 anni fa fu presentato in Consiglio regionale da Fratelli d’Italia e fu bocciato dal Pd e dallo stesso Giani, che adesso lo ripropone tra squilli di fanfara. La proposta di Fdi era volta a dare una via di accesso e di fuga, comunque una via alternativa, ai territori dell’Alta Versilia che ciclicamente vengono colpiti da pesanti alluvioni. Un collegamento che, unendo monti e mare, rappresenterebbe un volano di turismo e di sviluppo economico” sottolineano Fantozzi e Marina Staccioli, Coordinatore regionale dei Dipartimenti di Fdi.