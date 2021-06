Covid, Meloni: cancellare immediatamente obbligo di mascherina all’aperto

«Obbligo di mascherine all’aperto: dopo la Francia anche la Spagna annuncia lo stop. Che aspetta il Governo Draghi a fare lo stesso in Italia? Da mesi Fratelli d’Italia si batte per eliminare tutte quelle limitazioni delle libertà personali che non sono utili al contrasto del contagio. Lo abbiamo fatto contro la follia del coprifuoco e lo facciamo anche per l’obbligo di mascherina all’aperto, un’imposizione senza alcuna giustificazione e che deve essere cancellata immediatamente».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.