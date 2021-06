Migranti, Varchi: Draghi in continuità con Conte, Lamorgese inadeguata, blocco navale unica via

“Questo governo sta replicando le stesse politiche del precedente, in materia di gestione flussi migratori continuando a spendere milioni di euro per le navi quarantena. Lamorgese è del tutto inadeguata. Una assoluta continuità quella tra l’esecutivo Conte e il governo Draghi che pure ha una maggioranza più ampia nella quale albergano diverse sensibilità ma a prevalere è sempre l’anima della sinistra che vuole accoglienza a tutti i costi. Noi di Fratelli d’Italia, continuiamo a dire che il blocco navale resta l’unica risposta concreta alla tratta di esseri umani, alle morti in mare e all’emergenza anche sanitaria, nel nostro territorio che non può diventare il campo profughi d’Europa”. Così la deputata siciliana di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, responsabile del dipartimento delle politiche per il Mezzogiorno di Fdi.

“Il ministro Lamorgese continua a dire che la sfida resta quella della coerenza del modello di accoglienza con gli obblighi costituzionali e internazionali che il nostro Paese ha assunto – prosegue Varchi – un modello fallimentare su tutti i fronti. La fotografia è quella di un Paese le cui coste sono assaltate ora dopo ora da sbarchi di clandestini che stanno assumendo proporzioni allarmanti. La sfida con l’Europa è blocco navale, redistribuzione e rimpatri”, conclude.