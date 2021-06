Scuola, Bucalo: bloccare mozione per abolizione ora Religione

“Parlamentari laici di diversi partiti alla riscossa, insieme, compatti come raramente accade in politica, per l’abolizione dell’ora di Religione nella scuola italiana. +Europa, M5S, Pd, Leu e Gruppo Misto hanno presentato una mozione per una revisione del concordato Stato-Chiesa. Tra i 4 punti in elenco nella mozione mi soffermerò su quello che ritengo fondamentale al mantenimento della identità della nostra Nazione: insegnare la religione agli alunni, agli studenti; educarli ai valori del Cattolicesimo”. Lo dichiara Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia.

“E se all’ideale aggiungiamo anche il pratico – conclude Bucalo – avremmo, con l’abolizione dell’insegnamento della materia cattolica, anche 26 mila docenti a spasso, inapplicabili in altre materie d’insegnamento perché in possesso del solo titolo pontificio e non statale. È una mozione che non deve passare”.

