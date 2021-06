Turismo, Meloni: in Pnrr manca visione. Fdi al fianco degli operatori e imprenditori del comparto

«Il binomio Mezzogiorno-turismo è un asset che deve essere valorizzato dal punto di vista economico, occupazionale, sociale e ambientale. Purtroppo, a un’innata vocazione turistica non corrisponde ancora un’adeguata consapevolezza delle possibilità che si hanno. Bisogna continuare a battere su priorità storiche per il Mezzogiorno, a partire dalla cruciale partita delle infrastrutture e degli investimenti, ma è necessario anche continuare a lavorare su una programmazione capace di dare alle Regioni del Meridione un quadro organico di riferimento per le politiche turistiche».

È il saluto del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, all’assemblea nazionale sul Turismo organizzata da FdI a Napoli.

«Il turismo è un comparto strategico della nostra economia e anche con questo evento vogliamo ribadire la nostra vicinanza agli imprenditori e agli operatori del settore, che stanno dimostrando una straordinaria capacità di reazione nonostante siano stati totalmente abbandonati dagli ultimi Governi sul piano della pandemia e nella fase della ripartenza – prosegue Meloni – Serve immaginare una nuova visione e un programma di lungo periodo per dare al turismo italiano quegli strumenti che sono necessari per tornare ad occupare il posto che gli spetta. Due elementi che finora sono stati assenti e che sono assenti anche nel PNRR del Governo, definito una “cornice ricca e splendente” ma con un quadro solo “poco incisivo”. Poche risorse e disperse in tante azioni e titoli che rischiano di rimanere solo sulla carta. Stesso discorso sul futuro delle professioni: nel PNRR si parla di guide turistiche ma viene citata una riforma che non prevede costi e che oggi non ha contenuti», conclude il presidente di Fratelli d’Italia.