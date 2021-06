Covid, Gardini: blocco licenziamenti non basta. Orlando lavori per riduzione tasse

“Fratelli d’Italia continuerà a ripetere al ministro Orlando che purtroppo non è sufficiente bloccare i licenziamenti per salvare i posti di lavoro. L’occupazione non si crea con decreto. Serve invece lavorare sulla tenuta e sulla continuità imprenditoriale, aiutando gli imprenditori con reali e consistenti sgravi fiscali e riduzione delle tasse. Misure che ad oggi non sono state minimamente attuate, a conferma della distanza che persiste tra chi ci governa e quelli che sono i problemi concreti della Nazione e dei lavoratori”.



Lo dichiara Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai3.