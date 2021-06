Lavoro, Silvestroni: necessario essere competitivi e abbassare costo del lavoro

“Oggi sono stato a Fiano Romano insieme alla delegazione FDI in visita alla zona industriale. Abbiamo ascoltato gli imprenditori e lanciato alcune proposte programmatiche in vista delle prossime amministrative, insieme al candidato sindaco di Fiano Romano, Ulderico Bellocchi.

Tanta professionalità, tanto artigianato di qualità assoluta e tutto rigorosamente made in Italy. Gli imprenditori e i lavoratori chiedono soltanto una cosa: di essere messi nelle condizioni di poter lavorare, che per loro vuol dire abbassare il costo del lavoro e avere infrastrutture per essere competitivi in Europa e nel mondo. Queste devono essere le priorità! Niente ius soli, niente cittadinanze regalate o redditi da divano e monopattini.”

Lo dichiara Marco Silvestroni, Presidente FDI della Provincia di Roma.