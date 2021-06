Toscana, Fantozzi: “Che fine ha fatto il progetto di bonifica? Perché quel sito è stato dimenticato da Regione e Comune?”

Interrogazione del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia per dare soluzione ad una annosa vicenda

“La Regione come intende procedere alla bonifica dell’area della discarica del Bernardone? Si tratta di un sito che la Regione e l’attuale amministrazione hanno dimenticato da tempo, senza sapere se il percolato della discarica finiva in fognatura oppure nel torrente Lucese. Servono risposte visto che nella discarica, non esistendo all’epoca la raccolta differenziata, finiva ogni tipo di rifiuto” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che presenterà un’interrogazione alla Giunta regionale dopo le segnalazioni ricevute dalla rappresentante di Fdi di Camaiore Claudia Bonuccelli e dal consigliere comunale Riccardo Erra, che sul tema ha sollecitato il Comune di Camaiore. Fratelli d’Italia torna ad occuparsi di una vicenda che continua a tener banco nel territorio di Camaiore. “Un iter di bonifica era partito perdendosi poi nei meandri del Comune di Camaiore nonostante un sostanzioso stanziamento -ricorda Fantozzi- L’area è stata impermeabilizzata? Il percolato che fine ha fatto? Ambiente e salute pubblica devono essere inderogabili priorità. Continueremo a vigilare sul destino di questa discarica”.