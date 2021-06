Università, Galantino: necessari provvedimenti per semplificare percorso

“Troppe volte gli studenti italiani affrontano lunghi studi che alla fine risultano superati e inutili. Spesso si verifica la mancata corrispondenza tra il titolo di studio posseduto e quello richiesto dall’azienda: questa riforma ha l’obiettivo di ridurre questo rischio che è uno dei più frequenti per quanto riguarda l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Fratelli d’Italia è convinta che per far ripartire la Nazione ci vogliano più giovani universitari competenti: non si può più assistere alla fuga dei cervelli, per questo ogni provvedimento che semplifica il percorso dei nostri ragazzi aiutandoli ad inserirsi nel mondo del lavoro è per noi quantomeno necessario”.



Così in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia, Davide Galantino, intervenendo sul disegno di legge recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.