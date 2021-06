Carceri, Delmastro: Cartabia non insegua sinistri orizzonti indicati da Fico

No a svuota carceri, sì ad esecuzione in Patria di sentenze penali per stranieri

“Puntualmente, ogni anno, in occasione della relazione del Garante dei detenuti si apre il lunare dibattito sulle misure alternative alla detenzione che erodono la certezza della pena. Quest’anno gran giro del perdonismo parte in poll position il Presidente Fico che subito invoca misure alternative alla detenzione, tallonato dal Ministro Cartabia. Per Fratelli d’Italia non c’è spazio per provvedimenti svuota carceri. Consigliamo al Ministro di non inseguire i sinistri orizzonti indicati dal Presidente Fico ma di dedicarsi con maggiore entusiasmo alla edilizia carceraria e di percorrere la via indicata da Fratelli d’Italia per l’esecuzione in patria delle sentenze penali per gli stranieri. Un terzo della popolazione carceraria è straniera: non abbiamo bisogno né di queste “risorse”, né di ulteriori sciagurati provvedimenti svuota carceri”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.