Recovery, Donzelli: credibilità Draghi serva per tutelare interessi italiani

“L’autorevolezza di Mario Draghi è indiscussa, ma non può servire soltanto a farci dire ‘bravi’ in Europa. E’ l’ora che il Presidente del Consiglio usi la sua credibilità per tutelare gli interessi degli italiani. E’ necessario farlo, ad esempio, attraverso strumenti per valorizzare al meglio il ‘Made in Italy’, frenare l’immigrazione clandestina, promuovere un vero ambientalismo che ci ponga al riparo dalle nazioni che ci fanno concorrenza sleale inquinando. Il vero freno di Draghi è una maggioranza eterogenea frenata da Pd e 5 Stelle”.

Lo ha detto intervenendo a RaiNews 24 il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.