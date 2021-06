Spari a Termini, Cirielli: Agente andrebbe premiato e non indagato

“Ancora una volta un appartenente alle Forze dell’Ordine viene indagato per aver fatto il suo dovere, ossia tutelare la pubblica incolumità. Tutto ciò è sconcertante”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Altro che eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi: l’agente della Polizia di Stato che ha disarmato un pregiudicato ghanese mentre seminava il panico alla stazione Termini di Roma andrebbe premiato e non indagato. Questo è davvero un brutto segnale che viene dato non solo a chi indossa una divisa ma anche ai cittadini, e rischia di minare il ruolo che, con orgoglio e sacrificio, ricoprono tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Auspico che la Magistratura, in tempi rapidi, possa stralciare la posizione del poliziotto, al quale va la mia totale solidarietà, e che la Procura di Roma usi il pugno di ferro, invece, contro il pregiudicato ghanese che andrebbe subito espulso per scontare il massimo della pena nel suo Paese d’origine”.

