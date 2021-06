Spari a Termini, Delmastro: Atto dovuto poliziotto indagato? Basta retorica

Atto dovuto indagare il poliziotto? Basta con questa retorica! L’unico atto dovuto era disarmare un delinquente ghanese, pregiudicato e armato con coltello che seminava il panico a stazione termini. Non possiamo continuare ad assistere impotenti a “colpi” di indagine alle spalle agli uomini in divisa che mettono a repentaglio la loro vita per tutelare l’incolumità dei cittadini. Altro che eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi: siamo all’eccesso colposo nell’uso legittimo del codice penale e del codice di procedura penale.

