Turismo, Lollobrigida: eliminare stato emergenza e coprire costi fissi per rilancio settore

“Per rilanciare il turismo bisogna eliminare lo stato di emergenza, che equivale ad un cartello che invita gli stranieri a non venire in Italia. Il Green pass rende omogenee le regole di ingresso per viaggiare in Europa ed evita la concorrenza sleale tra Nazioni ma la situazione, in particolare per le città d’arte, è drammatica. Servono sostegni alle imprese e copertura dei costi fissi, a partire dagli affitti commerciali. Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che, probabilmente, una maggioranza cieca boccerà senza trovare una soluzione alternativa. Per salvaguardare imprese e lavoratori si potrebbero usare le risorse aggiuntive di 2 miliardi di euro che saranno stanziate per il Reddito di cittadinanza, evitando così di buttare soldi per una misura inutile”.

Lo ha detto intervenendo ad Agorà il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.