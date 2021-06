Ddl Zan, Meloni: proposta liberticida che punta a punire con nuovi reati d’opinione chi non si allinea. Fdi conferma ferma opposizione in Parlamento

«Fratelli d’Italia conferma la sua ferma opposizione in Parlamento contro il ddl Zan. È una proposta liberticida che punta a punire con nuovi reati d’opinione chi non si allinea al pensiero unico, che non serve a combattere le discriminazioni ma al contrario finirà per colpire le conquiste raggiunte dalle donne e che vuole introdurre il gender anche alle elementari. È un provvedimento ideologico, che non serve all’Italia e che solo un Pd fuori dal mondo e lontano dai problemi concreti delle persone può considerare una priorità».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.