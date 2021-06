Pensioni, Rizzetto: necessario estendere e rendere strutturale Ape sociale’

“Per le persone che si trovano in particolari situazioni di difficoltà resta prioritario riconoscere un trattamento previdenziale per uscire dal mondo del lavoro, prima di raggiungere l’età anagrafica pensionabile fissata dalla riforma Fornero. E’ per questo che chiedo la calendarizzazione della mia proposta di legge che rende strutturale l’Ape sociale e la estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività gravose”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera. “Solo con misure alternative – spiega – che prevedono maggiore flessibilità per l’accesso all’assegno pensionistico possiamo mitigare il duro impatto che ha avuto la Fornero. L’Ape sociale in questi anni si è dimostrato un valido strumento per accompagnare alla pensione coloro che hanno la necessità di accedere ad un trattamento anticipato di welfare e protezione sociale – conclude Rizzetto”.

