“E’ una bella notizia ma non lasciamoci prendere dai facili entusiasmi. Il via libera al PNRR rappresenta solo un primo passo. La sfida sarà mettere in campo progetti rapidi e risorse su investimenti in grado di garantire una ripresa e una crescita economica, produttiva e sociale”.

Così su Twitter il copresidente del gruppo ECR-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.