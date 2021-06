Sostegni Bis, Albano: nonostante annunci Governo ancora niente bonifici a contrribuenti

“Nonostante i ripetuti annunci del governo, ai contribuenti non sono ancora arrivati i bonifici automatici del decreto Sostegni bis, previsti per il 16 giugno, né tantomeno è stata aperta la piattaforma digitale per la richiesta dell’integrazione dei ristori prevista per oggi. Inoltre, alle porte della scadenza annuale, non vi è ancora chiarezza sui versamenti delle imposte dirette con i contribuenti che non sanno se sono tenuti a versare o possono contare su una proroga. E’ necessario ed urgente fare chiarezza. Fratelli d’Italia chiede certezza e semplificazione per i contribuenti italiani”.



Lo dichiara Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze.