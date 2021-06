Droga: Fdi domani alle 11:30 Flash Mob a galleria Sordi contro la droga. Fine settimana campagna nazionale di sensibilizzazione

In occasione della Giornata mondiale contro la droga che ricorre sabato 26 giugno, il Dipartimento Dipendenze e Terzo settore di Fratelli d’Italia, guidato dal deputato Maria Teresa Bellucci, insieme con Gioventù Nazionale e il presidente Fabio Roscani, organizza domani, venerdì 25 alle ore 11.30, un flash mob sotto la sede del Ministro delegato alle Politiche Antidroga a Largo Chigi, davanti alla Galleria Alberto Sordi. Durante l’iniziativa verranno consegnate le proposte di lotta alla droga e alle dipendenze di Fratelli d’Italia al Ministro Dadone. Inoltre, per sabato 26 e domenica 27 giugno, FDI e Gioventù nazionale, hanno predisposto una campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione nei luoghi di aggregazione dei giovani e davanti le discoteche per proporre il manifesto di FdI “Liberi dalla Droga. Mai schiavi”, oltre ad un volantino con le fake news sulle Droghe. Con queste iniziative il partito guidato da Giorgia Meloni intende ribadire il suo costante impegno per la vita libera dalle droghe e da ogni forma di dipendenza patologica.

