Turismo, Prisco: bene Acquaroli su tour con operatori e giornalisti russi

“Rivolgo un plauso al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli per il tour organizzato per 70 giornalisti e operatori turistici russi con l’obiettivo di promuovere anche in Russia questa meravigliosa terra. Si tratta di una iniziativa lodevole e mirata al rilancio del turismo in una fase delicata per tutto il settore messo in ginocchio dalla pandemia e dall’incapacità dei governi Conte e Draghi. Dal mare alla montagna fino alle eccellenze enogastronomiche: l’Italia ha un patrimonio inestimabile, che la rende unica al mondo e che può attrarre tanti investitori esteri”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, commissario regionale FdI Marche.