Droga, Meloni: Italia vive emergenza, Fdi chiede al Governo un piano straordinario per contrastare droghe e dipendenze

“In occasione della Giornata mondiale contro la droga Fratelli d’Italia torna a chiedere al Governo di mettere in campo un piano straordinario per contrastare le droghe e le dipendenze patologiche. I dati ci dicono che l’Italia vive una vera e propria emergenza, peggiorata dalla pandemia ma che lo Stato fa finta di non vedere. E torniamo a ribadire l’urgenza di una riforma del sistema dei servizi sulle dipendenze per fornire alle comunità, alle associazioni e agli operatori del servizio pubblico gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare un fenomeno in continua evoluzione. FdI ha presentato da tempo una proposta di legge e rinnova l’appello a tutte le forze politiche per discuterla e approvarla”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.