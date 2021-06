Pride, Meloni: ragazzo travestito da “Cristo Lgbt” con stimmate colorate apre corteo. Che bisogno c’è di mancare di rispetto a milioni di fedeli

“Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da “Cristo Lgbt”, con stimmate colorate e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c’è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi? E aggiungo: come si concilia la lotta alle discriminazioni, alla violenza e all’odio con i cori di insulti e minacce contro chi non è d’accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro evidentemente no”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.