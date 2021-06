Battisti, Meloni: questo terrorista dovrebbe scontare la sua pena senza la minima concessione

“Il pluriomicida rosso Cesare Battisti avrebbe chiesto e ottenuto il trasferimento – grazie all’appoggio della sinistra – anche perché i compagni di carcere islamici lo escluderebbero dalla vita sociale, facendolo annoiare. Come non comprenderlo? Anni e anni di latitanza – alla faccia delle vittime, dei familiari e della giustizia – gli avranno fatto passare una vita sicuramente più movimentata. Per noi, questo terrorista dovrebbe scontare la sua pena senza la minima concessione”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.