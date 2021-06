Rifiuti, Rampelli: Raggi e Zingaretti responsabili dell’emergenza a Roma. Sindaca scarica su Albano e Governatore su protezione civile

“La Capitale d’Italia sommersa dai rifiuti, da giorni cumuli in strada dal centro alla periferia. Servizi insufficienti che comportano un problema igienico-sanitario e di decoro urbano. Un’emergenza mai risolta che torna periodicamente, a conferma dell’incapacità di gestire il ciclo dei rifiuti da parte del sindaco di Roma, che butta la palla in tribuna annunciando un’ordinanza per la riapertura della discarica di Albano Laziale, e del governatore del Lazio che ora si appella alla Protezione Civile senza aver mai mosso un dito.

Dal Pd ai 5 Stelle un modello fallimentare, nessuna visione strategica da un settore che potrebbe produrre ricchezza e invece continua a essere un tallone d’Achille per la capitale. Nessun intervento per la chiusura del ciclo, per la raccolta differenziata spinta, per nuovi impianti di selezione e recupero, nessuna prospettiva sui ‘rifiuti zero’.

Raggi e Zingaretti sono i principali responsabili di questo dramma ed è patetico che ora anziché trovare soluzioni vere, fanno l’ammuina elettorale con ennesime toppe a colori sulla pelle dei romani e dei cittadini di Albano laziale”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.