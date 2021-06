Fisco, Meloni: a marzo abbiamo scritto al premier per sospendere Cashback, ora ci è arrivato anche il Governo Draghi

«Il cashback sarà “sospeso” dal 1 luglio. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito che cashback e lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.