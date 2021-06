Lazio, Lollobrigida: congratulazioni a Colosimo per riconoscimento Codacons

“Congratulazioni al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo per il riconoscimento ‘Amico del consumatore 2020/2021’ che riceverà dal Codacons. Un premio che testimonia il costante impegno e la dedizione del nostro Movimento in difesa dei cittadini e che assume un valore ancora più significativo perché inerente al cosiddetto scandalo delle mascherine durante la pandemia, in cui è coinvolta la Regione Lazio. La scelta del Codacons di premiare il lavoro di Colosimo dimostra che FDI ha una classe dirigente, a tutti i livelli, seria e capace”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.