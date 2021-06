Pnrr, Frassinetti: rivitalizzare Its per creare eccellenza occupazione e turismo

“E’ quanto mai necessario rivitalizzare gli Its, strutture di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, capaci di creare eccellenza, occupazione e veicolare turismo. Con le risorse del Pnrr aumenteranno le aspettative ed è per questo che con le eccellenze già esistenti degli istituti del Nord dobbiamo cercare di far decollare le sacche di desertificazione che ci sono ancora”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, intervenendo in Aula all’avvio della discussione del Dl di ridefinizione della missione e organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Pnrr.

“In questa direzione – ha spiegato Frassinetti – va la proposta di Fratelli d’Italia di valorizzare il settore dell’Alto Artigianato Artistico, potenziando la formazione degli Its che creino una figura specialistica (pensiamo ai librai antichi e ai vetrai ad esempio). In un’ottica di sussidiarietà occorre che la politica vigili sulla distribuzione delle risorse negli Its di eccellenza del Nord e in quelli di altre aree che fino ad ora hanno stentato a decollare, per creare ulteriore eccellenza, occupazione e eliminare i rami secchi che fino a oggi hanno creato criticità”, ha concluso.