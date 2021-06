Carceri, Ferro: Governo investa su comparto sicureza

“Sui presunti fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con la pubblicazione delle foto su una testata giornalistica, c’è stato un grave processo mediatico e il ministro della Giustizia avrebbe già dovuto inviare una commissione ispettiva”.

Così in Aula il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Wanda Ferro.

“Non esiste una doppia morale – ha aggiunto Ferro – il presupposto è che chi sbaglia deve assumersi la responsabilità. FdI è dalla parte degli uomini e delle donne in divisa che spesso soffrono per una politica di governo inefficace e insolerte. Avremmo gradito la stessa attenzione mediatica durante le tante le rivolte in carcere che si sono succedute e sulle quali i sindacati di Polizia hanno lanciato un grido di allarme. La Polizia penitenziaria è, infatti, sotto organico di 4mila unità ed è costretta a lavorare senza strumenti adeguati. Prima di puntare il dito contro le Forze di polizia il governo dovrebbe investire veramente sul comparto sicurezza.”, ha concluso Ferro.