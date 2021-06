Deidda: anche la Sardegna godrà della misura di aiuto investimenti innovativi e sarà rifinanziata la Nuova Sabatini

“In seguito alla mia interrogazione, facendomi portavoce delle proteste di Confindustria e di tanti piccoli e medi imprenditori, in cui chiedevo al Governo come mai la Regione Sardegna fosse stata esclusa dall’ambito di applicazione della misura di aiuto ‘Investimenti Innovativi’ e quali iniziative fossero previste in merito per l’Isola, l’Esecutivo dichiara che, nell’ambito della Programmazione 2021-2027, la Sardegna verrà inclusa tra le Regioni meno sviluppate e potrà, così, godere, delle agevolazioni in questione. Inoltre, si può già usufruire della misura beni strumentali (Nuova Sabatini), volta ad innalzare il livello tecnologico dei macchinari impiegati nelle imprese manifatturiere e il Governo ha preso l’impegno di rifinanziare la misura. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a vigilare e pressare l’Esecutivo, affinché la Sardegna non venga esclusa e penalizzata, ma sia sempre tenuta in debita in considerazione con bandi e misure che aiutino le nostre attività produttive con la dovuta liquidità per affrontare le sfide e confrontarsi con il resto d’Italia”, è quanto dichiara il Deputato di FdI, Salvatore Deidda, dopo aver ricevuto risposta ad una sua interrogazione

