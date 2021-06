DL Fondone, Varchi: grazie a Fdi Ponte sullo Stretto prende forma

“Il dibattito sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è iniziato nel lontano 1969 ed oggi, grazie all’odg di Fratelli d’Italia a prima firma Rotelli accolto dal governo, la realizzazione di questa grande opera italiana prende realmente forma. Fuori dalle aule parlamentari tutti si sono sempre detti favorevoli alla realizzazione di questa importante infrastruttura, salvo poi rinviare qualsiasi decisione. Oggi, con il voto contrario di Leu, di una parte dei 5 stelle e con la non partecipazione al voto dei deputati di Italia Viva, appare evidente chi fra i partiti vuole davvero il Ponte e chi no, chi vuole colmare il divario infrastrutturale che affligge da anni la popolazione siciliana e chi, invece, preferisce rallentare, per l’ennesima volta, questa opera che interessa tutta Italia”.



Così il deputato siciliano di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, durante l’esame degli ordini del giorno in materia di fondo complementare al Pnrr.