Lombardia, Lucente: approvata mia risoluzione per salvaguardare caratteristiche parco sud verso nuova governance

“Parco Agricolo Sud Milano, Parco Nord Milano e PLIS: di ciascuno verranno salvaguardate le caratteristiche, con un modello di governance che valorizzi le identità e le peculiarità dei Parchi stessi. Questo ha chiesto la mia Risoluzione approvata all’unanimità oggi in Consiglio regionale. Dopo un lungo lavoro in Commissione, dove abbiamo anche ascoltato le parti in causa, la risoluzione impegna la Giunta “a presentare, in tempi congrui, un progetto di legge, previo accordo con il territorio, per l’istituzione di un ente di diritto pubblico finalizzato a realizzare un ATE (Ambito Territoriale Ecosistemico Metropolitano) all’interno del quale siano collocati: il Parco Nord Milano; il Parco Agricolo Sud Milano; i PLIS, salvaguardando le comunità d’ambito dei Parchi preesistenti con un modello di governance che valorizzi le identità e le peculiarità dei Parchi stessi”. Il mio intento è quello che non si arrivi all’unione dei parchi ma che rimangano dotati di quell’autonomia fondamentale per seguire ciascuno la propria missione e identità. Su queste basi lavoreremo per la modifica della governance, necessaria dato che da 30 anni non viene toccato il piano territoriale e dato che la Legge Delrio ha minato l’efficienza gestionale. Spiace che il M5s non abbia collaborato per arrivare all’obiettivo, così come invece hanno fatto altri partiti dell’opposizione”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, dopo l’approvazione in Aula della Risoluzione 50.