Autostrade, Silvestroni: condizioni pessime serve concretezza

“Anche il Ministro dei trasporti del Governo Draghi ha scoperto che la rete viaria italiana è in condizioni pessime. Le 370 assunzioni annunciate da Giovannini in Anas rappresentano almeno una presa d’atto di quelli che sono i rischi di avere una rete viaria che non consente ai cittadini di viaggiare in sicurezza e alle nostre aziende di far muovere le merci sopra infrastrutture veloci e sicure. Se le risorse per Province e Regione ci sono, come dichiara Giovannini, che vengano immediatamente destinate alla messa in sicurezza delle infrastrutture. I progetti devono essere approvati e concretizzati: i sogni nel cassetto non servono a niente e a nessuno. Riavere l’Anas e i suoi lavoratori capillarmente sui territori, come era una volta, è una proposta che ho avanzato da tempo in Commissione Trasporti. Sono oltre 800 mila i chilometri di strade in Italia, molte sono delle province italiane che devono tornare ad avere fondi e funzioni perché su quelle strade transitano milioni di italiani che hanno il diritto di viaggiare su strade sicure.”

Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.