Congresso Nazionale di Azione Universitaria: due giorni dedicati al futuro dell’università

“C’è ancora bisogno di Azione” è questo il titolo del secondo congresso Nazionale di Azione Universitaria, lo storico movimento della destra universitaria, che si terrà a Bologna domani venerdi 2 e sabato 3 luglio, presso il Savoia Hotel Country House Bologna, Via S. Donato, 159.

Sarà una ‘due giorni’ di incontri e dibattiti dedicati alla ricerca e al futuro dell’università. Per Fratelli d’ Italia interverranno Giovanni Donzelli, già presidente dell’associazione studentesca (dal 2005 al 2011) e oggi deputato e responsabile dell’organizzazione nazionale di FdI; Luca Ciriani, presidente del gruppo FdI in Senato; Carlo Fidanza, capodelegazione FdI al Parlamento europeo; i parlamentari Augusta Montaruli, Giovan Battista Fazzolari, Antonio Iannone, Federico Mollicone, Paola Frassinetti, Carmela Bucalo, Carolina Varchi, Galeazzo Bignami, Marcello Gemmato.

Lo straordinario successo di Fratelli d’Italia si percepisce anche da quello che accade in Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito, e nel mondo universitario. Quello della Meloni è il solo partito ad aver sempre puntato sui giovani per rafforzare le radici della destra italiana sul territorio e all’interno delle università.

E’ previsto un momento dedicato agli interventi dell’ufficio di presidenza di Gioventù Nazionale, con Fabio Roscani, Presidente Nazionale GN, che durante la conferenza stampa di presentazione del Congresso di AU, che si è svolta ieri e alla quale ha partecipato il presidente di FdI Giorgia Meloni, ha dichiarato: ”Vogliamo raccontare la nostra visione dell’università. Vogliamo uscire da quel circolo vizioso della didattica a distanza che negli ultimi due anni ha vergognosamente caratterizzato la nostra vita. Non accetteremo mai di diventare la generazione lockdown”. Sempre per Gioventù nazionale interverranno inoltre: Chiara La Porta, Stefano Cavedagna, Francesco Di Giuseppe, e Mario Pozzi.

Condividi