Domani, 2 luglio Meloni a Perugia per presentare il libro “Io sono Giorgia”

Domani, venerdì 2 luglio, alle ore 17 Giorgia Meloni sarà all’Arena Barton Park di Perugia per presentare il libro «Io sono Giorgia», edito da Rizzoli. Insieme a lei sul palco il direttore del quotidiano “Il Tempo” Franco Bechis, che intervisterà il presidente di Fratelli d’Italia.

Nota per la stampa

L’ingresso nell’area avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Per agevolare il lavoro dei colleghi giornalisti, fotografi e cine-operatori, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rilascerà alcune dichiarazioni a margine prima dell’incontro. Si invitano, pertanto, i colleghi che seguiranno l’evento, a raggiungere la location dalle 16.30 per agevolare le operazioni di accreditamento. Si ricorda inoltre che l’evento verrà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali di Fratelli d’Italia e sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa al numero 338/9759945.