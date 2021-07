5Stelle, Rampelli: nati con un vaffa ora si mandano affa…

“Questo supplizio dei 5stelle per quanto tempo dovrà durare? Se solo si votasse oggi avremmo già celebrato il loro funerale politico. Invece siamo costretti a sorbirci interviste fiume, paginate di giornali, liti e insulti, possibili crisi di governo (magari…), moltitudini di scissioni, banalità disarmanti in diretta tv. Nati con i vaffa ora si mandano affa… Praticamente vengono votano ancora solo dai percettori dell’elemosina di Stato, alias reddito di cittadinanza, tecnicamente un voto di scambio. Gli italiani, anche coloro che hanno creduto in quell’abbaglio del M5s, meritano rispetto”.

