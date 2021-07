Autostrade, La Russa: un anno dopo ancora disagi in Liguria. Governo si attivi

“E’ incredibile che a distanza di un anno dalla mia interrogazione al governo e a diversi mesi dal mio question time in Aula al Senato sugli enormi disagi autostradali avvenuti in Liguria la scorsa estate, ancora oggi si registri una situazione altrettanto drammatica con code chilometriche e la protesta di camionisti esasperati. Le principali direttrici autostradali con destinazione o provenienza Genova e con il maggiore porto italiano sono bloccate. Mesi e mesi di ingorghi per lavori che avrebbero dovuto essere cadenzati negli anni nell’ambito di un’ordinaria manutenzione provocano tuttora il collasso della rete autostradale e un grave pericolo per la sicurezza. Il turismo e il commercio già messi a dura prova dalla pandemia, trovano nuovi ostacoli alla loro ripresa per l’incapacità di gestire la rete autostradale. Il governo e il ministro dei Trasporti prendano atto della situazione e adottino immediati provvedimenti”.

Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.