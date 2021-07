Dall’America all’Europa quattro nuovi circoli all’estero per Fratelli d’Italia

“Quattro bei passi in avanti per la presenza di Fratelli d’Italia nel mondo”. Così commenta l’on. Roberto Menia, responsabile del dipartimento italiani all’estero, la nascita nel solo mese di giugno di quattro nuovi circoli di Fratelli d’Italia dall’America del Nord a quella del Sud , e poi ancora in Europa.

Il 2 giugno, che per gli italiani in Patria è la festa della Repubblica, è invece riconosciuto in tutto il mondo come l’”Italian day”: proprio per questo, simbolicamente, in quella data hanno aperto i battenti il Circolo CANADA 1, presieduto dal prof. Francesco Braga, docente universitario nell’Università dell’ Ontario, il circolo BRASILE SAN PAOLO, presieduto dal dr. Stefano Russo, giovane ed attivissimo dirigente d’azienda ed il circolo ARGENTINA 1, insediato a Buenos Aires e presieduto dall’imprenditore Felix Siliprandi.

L’inizio dell’estate ha invece battezzato il circolo SPAGNA 1 , presieduto dal prof. Luca Dell’oro, docente universitario a Barcellona.

In questo giorni intanto, i diversi circoli di FdI in ogni continente stanno attuando l’iniziativa “Seminiamo italianità nel mondo”, nata da una collaborazione tra il dipartimento ed il gruppo FDI ECR al Parlamento Europeo con l’on. Nicola Procaccini: vengono messe a dimora piante tipicamente italiane e mediterranee, seminando idealmente italianità. Orgoglio delle radici e speranza nel futuro.